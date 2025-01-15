Управлению мусульман Кавказа выделено три миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане.

Как передает Trend, согласно документу, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

Отметим, что распоряжение подписано в целях поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий, а также дальнейшего развития межрелигиозной солидарности, построения работы по религиозному просвещению в соответствии с современными требованиями и усиления деятельности в сфере пропаганды прогрессивных духовно-нравственных ценностей.