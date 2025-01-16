В Азербайджане введены временные ограничения на встречи в воинских частях

БАКУ /Trend/ - В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане введено временное ограничение на посещение воинских частей в связи с возможным ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями из-за понижения температуры воздуха в зимний период.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации, распространенной министерством обороны Азербайджана.

Отмечается, что закрытие воинских частей и ограничение на общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу проводить эффективные профилактические мероприятия в целях охраны здоровья военнослужащих.

"Благодаря проведению просветительских бесед с личным составом, доведению до них правил правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мероприятий при повседневной деятельности обеспечивается предотвращение случаев заболевания.

Учитывая эффективность принимаемых мер по предупреждению заражения респираторными вирусными инфекциями, мы просим общественность с пониманием отнестись к ограничению и воздержаться от посещения воинских частей", - говорится в сообщении ведомства.

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