Президент Ильхам Алиев утвердил концепцию цифрового развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно документу, установлено, что координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Концепцией, утвержденной настоящим указом, осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Функции оператора цифрового развития, предусмотренные Концепцией, осуществляет министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.