Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил концепцию цифрового развития Азербайджана

Политика Материалы 16 января 2025 13:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил концепцию цифрового развития Азербайджана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно документу, установлено, что координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Концепцией, утвержденной настоящим указом, осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Функции оператора цифрового развития, предусмотренные Концепцией, осуществляет министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости