Определены направления делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - В ходе одиннадцатой встречи комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией определены направления делимитации, сообщает в четверг Trend.

Стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.