В Азербайджане не существует какой-либо правовой базы для деятельности USAID - глава МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отсутствует какая-либо правовая база для деятельности USAID.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

Министр отметил, что 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел антитеррористические меры локального характера на своей суверенной территории, полностью восстановив свой суверенитет.

"Вскоре после этого мы стали свидетелями совершенно необоснованных нападок на нашу страну со стороны администрации демократов США, что никоим образом не соответствовало международному праву. Существует санкционный документ под названием "907-я поправка к Акту о поддержке свободы", принятый в 1992 году, и в течение 20 лет его действие в отношении Азербайджана приостанавливалось. Спустя 20 лет Азербайджан был в некотором роде "наказан" за восстановление собственного суверенитета. Поскольку Азербайджан был "наказан" администрацией Байдена в контексте помощи, мы провели разбирательство на предмет того, какие механизмы помощи Азербайджану есть у США. К сожалению, выводом, к которому мы пришли, было то, что помощь USAID нашей стране оказывалась в интересах США. Мы заявили, что не заинтересованы в продлении действия этого документа на таких условиях.

Однако в преддверии этого поступали настойчивые обращения от США. Они говорили, что продолжение действия этого документа и реализация помощи США Азербайджану посредством этих инструментов являются одним из важных компонентов нашей двусторонней повестки дня. Учитывая все это, азербайджанская сторона еще раз предприняла взаимные шаги. Мы заявили, что если США так заинтересованы в оказании помощи Азербайджану, то давайте обговорим условия. В течение этих переговоров мы несколько раз продлевали срок действия соглашения, каждый раз на несколько месяцев, чтобы соглашение не утратило силу. Тем самым азербайджанская сторона продемонстрировала добрую волю”, – сказал министр.

Д. Байрамов подчеркнул, что в результате переговоров, проходивших с февраля по июнь 2024 года, Азербайджану стало ясно, что США не намерены проявлять в этом открытость ни в какой форме, а хотят лишь диктовать свою волю, и чтобы Азербайджан соглашался с этим.

"После того как в данном вопросе наступила ясность, азербайджанская сторона приняла решение не продлевать срок действия этого соглашения после 1 июня 2024 года. Сегодня де-юре USAID не имеет правовой базы для деятельности в Азербайджане. В такой ситуации нет никакой необходимости в продолжении присутствия в Азербайджане USAID как организации и ее представителей, настало время полного прекращения их деятельности", – добавил он.

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