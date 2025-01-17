Азербайджан высоко оценивает вклад Грузии в борьбу с глобальным изменением климата - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко оценивает вклад Грузии в борьбу с глобальным изменением климата.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии Х заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

"В прошлом году вы дважды посещали Азербайджан. Я хорошо помню встречи с вами в марте, а также в ноябре в рамках COP29. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за активное участие в COP29. Мы высоко оцениваем вклад Грузии в борьбу с изменением климата на глобальном уровне. Сегодня мы проводим 10-е юбилейное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Уверен, что наши обсуждения, решения, которые будут приняты, протоколы и двусторонние документы будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами", - подчеркнул премьер-министр Азербайджана.

По словам Али Асадова, в рамках визита Ираклия Кобахидзе также планируется посетить земельный участок, отведенный под новое здание посольства Грузии.

"Этот земельный участок был выделен по распоряжению Президента Азербайджанской Республики и решению Кабинета министров. Он расположен в центре Баку, в одном из самых красивых мест города",- добавил А.Асадов.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 17 января прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

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