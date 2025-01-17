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Президент Бразилии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 17 января 2025 14:02 (UTC +04:00)
Президент Бразилии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Офис президента Бразилии

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении 25 декабря самолета "Азербайджан Хава Йоллары", гибели 38 и ранении 29 человек.

Приношу глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям погибших и народу Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству высочайшее уважение и почтение".

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