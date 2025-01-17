Президент Бразилии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении 25 декабря самолета "Азербайджан Хава Йоллары", гибели 38 и ранении 29 человек.

Приношу глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям погибших и народу Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаю Вашему превосходительству высочайшее уважение и почтение".