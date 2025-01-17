Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут стать примером для всех соседей

Политика Материалы 17 января 2025 16:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут стать примером для всех соседей
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Сегодня грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что наши политические отношения могут стать примером для всех соседей», - отметил глава государства, подчеркнув, что есть хорошие результаты и в экономической сфере.

Лента

Лента новостей

Читать все новости