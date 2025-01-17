Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической сфере имеет особое значение для более широкой географии

Политика Материалы 17 января 2025 16:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической сфере имеет особое значение для более широкой географии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество двух стран в энергетической сфере имеет особое значение как для наших стран, так и для более широкой географии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

«Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, и экспорт с каждым годом увеличивается», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости