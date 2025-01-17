Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ/Trend/ - : Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Прежде всего, господин премьер-министр, еще раз тепло приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан.

Рад, что наши встречи приобретают регулярный характер. Мы встречались с Вами два месяца назад в Баку. Хочу еще раз поблагодарить Вас за участие в конференции COP29. А до этого Вы посетили Азербайджан 10 месяцев назад. То есть это Ваш третий визит в Азербайджан за последние 10 месяцев, и этот факт сам по себе показывает насколько грузино-азербайджанские отношения глубоки и содержательны.

Этот визит имеет особое значение, потому что это Ваш первый зарубежный визит после проведенных в Грузии парламентских выборов. Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю Вас с победой на выборах Партии «Грузинская мечта», которую Вы представляете, и желаю Вам, всей Вашей команде новых успехов. Тот факт, что Вы совершаете первый визит в Азербайджан после парламентских выборов, конечно же, свидетельствует о высоком уровне грузино-азербайджанских отношений. Хочу выразить Вам особую признательность за это решение.

Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня. Сегодня грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что наши политические отношения могут быть примером для всех соседей. Есть хорошие результаты в экономической сфере. Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 3,6 миллиарда долларов. Конечно, это говорит о том, что успешная экономическая политика Вашего правительства, привлечение инвестиций и очень позитивный инвестиционный климат в Грузии воодушевляют всех инвесторов. В том числе и азербайджанские инвесторы очень охотно вкладывают инвестиции в Грузию.

Естественно, сотрудничество двух стран в энергетической сфере имеет особое значение как для наших стран, так и для более широкой географии. Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, экспорт с каждым годом растет. В прошлом году он достиг 25 миллиардов кубометров, и 10 процентов этого объема - 10 процентов нашего общего экспорта - приходится на долю Грузии. По предоставленной мне информации, более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение. То есть это действительно очень большой проект, имеющий особую важность, и география экспорта нашего газа будет постепенно расширяться. В этом году будут введены в эксплуатацию наши новые газовые месторождения. Есть новые открытые месторождения, которые будут задействованы в следующем и последующие годы. Поэтому экспорт природного газа должен и будет увеличиваться.

Параллельно с этим мы реализуем с вами проекты в сфере зеленой энергетики. А это еще раз показывает ответственность наших правительств. Поскольку эта энергия сегодня также представляет большой интерес на рынке, на нее существует большой спрос. По предоставленной мне сегодня информации, проект зеленой энергетики также успешно реализуется. Считаю, что, как и все другие проекты, этот проект также имеет большие шансы на успешное завершение.

Сегодня в ходе встречи с Вами один на один мы также обсудили вопросы транспортных коммуникаций и проект Среднего коридора. Наши страны и здесь взаимодействуют как близкие партнеры. Уверен, что скоординированные действия наших соответствующих структур позволят успешно завершить и этот проект. Здесь, конечно, нам необходимо быть в контакте со многими соседями, и эти контакты есть. Этот проект также охватывает большую географию, и Грузия с Азербайджаном здесь вновь успешно играют роль моста между Европой и Азией.

Я знаю, что в Грузии реализуется проект по расширению транспортной инфраструктуры. Подобные проекты реализуются и в Азербайджане, в том числе проект по цифровизации транспортной инфраструктуры. То есть, проводя эти работы параллельно, мы, конечно же, оказываем неоценимые услуги как нашим странам и народам, так и нашим соседям.

Можно только радоваться нашим успехам и во всех остальных областях. Учитывая ограниченность времени, сегодня мы обсудим другие вопросы в расширенном формате. Могу также сказать, что победа Вашей партии имеет особое значение для того, чтобы в целом Южный Кавказ отныне стал стабильным регионом, и мы, как ваши друзья и братья, радуемся этой победе. Желаем Вашему правительству новых успехов в деятельности. Еще раз добро пожаловать.