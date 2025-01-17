Лидеры религиозных конфессий направили Президенту Ильхаму Алиеву благодарственные письма

БАКУ/Trend/ - Как уже сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным образованиям. Согласно Распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено Управлению мусульман Кавказа 3 миллиона манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 350 тысячи манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тысячи манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350 тысячи манатов, Бакинской религиозной общине евреев-сефардов – 350 тысячи манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике – 350 тысячи манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 350 тысячи манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 350 тысячи манатов.

Как сообщает Trend, главы религиозных конфессий Азербайджана выразили признательность главе государства за заботу, материальную и моральную поддержку, оказываемую религиозной сфере.

В письмах, адресованных главе нашего государства, высоко оценивается эффективная деятельность по развитию межрелигиозного и межкультурного диалога под руководством Президента Азербайджана, а также проекты, реализуемые на национальном и глобальном уровнях. Подчеркиваются практические шаги, предпринимаемые Президентом для обеспечения высокого уровня государственно-религиозных отношений в Азербайджане, уникальность внимания и поддержки, оказываемых религиозным конфессиям.

Председатель религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев в своем письме коснулся важности финансовой помощи, выделяемой мусульманским и немусульманским религиозным общинам, в том числе еврейским религиозным образованиям, выразил благодарность главе государства за работу, осуществляемую по ремонту и восстановлению храмов.

Председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и подчеркнул, что евреи живут в Азербайджане в безопасной и толерантной среде.

Председатель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов Замир Исаев отметил, что все евреи, веками живущие в Азербайджане в атмосфере добра, мира и согласия, на высоком уровне отправляют свои религиозные потребности, ощущают большое внимание, заботу и защиту со стороны государства.

В своем письме председатель Библейского общества Азербайджана Расим Халилов, написавший, что выделенная финансовая помощь является вкладом в деятельность протестантской общины, подчеркнул, что атмосфера религиозной толерантности, созданная великим лидером Гейдаром Алиевым в нашей стране, является одним из лучших примеров в мире.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджанской Республики Роберт Мобили выразил Президенту признательность за поддержку, которая придаст толчок развитию албанского наследия, заявив, что наша страна является ведущей страной региона по высокому уровню отношений к национально-нравственным ценностям народов.

Председатель христианской религиозной общины «Vineyard Азербайджан» Эмиль Панахов, председатель христианской религиозной общины «Алов» города Баку Идрис Мамедов, руководитель Бакинской религиозной общины сознания Кришны Махир Ахмедов, руководитель христианской религиозной общины «Животворящей благодати» Эльшан Гусейнзаде, руководитель христианской религиозной общины «Слово жизни» Юсиф Фархадов, руководитель «Молоканско-духовной-христианской» общины села Ивановка Исмаиллинского района Сергей Васильевич Казаков, председатель христианской религиозной общины «Звезда на Востоке» Олег Доливец, глава христианской библейской религиозной общины «Новая жизнь» Людмила Ибрагимова, председатель Грузинской православно-христианской религиозной общины церкви «Святого Георгия» села Гахингилой Гахского района Иаго Касиашвили, председатель Грузинской православно-христианской религиозной общины церкви «Святая Нино» села Алибейли Гахского района Темури Барихашвили, председатель христианской религиозной общины «Алов» города Сумгайыт Мурад Исламов, председатель религиозной общины горских евреев поселка Красная Слобода Губинского района Писах Исагов, председатель религиозной общины «Адвентисты седьмого дня» Наримановского района города Баку Махир Вердиев, председатель христианской религиозной общины «Адвентисты седьмого дня» города Гянджи Юсиф Шарифов и председатель Бакинской религиозной общины евангелистов-лютеран Вера Нестерова в благодарственных письмах, направленных главе нашего государства отметили, что финансовая помощь важна не только для общин, но и для укрепления принципов единства и солидарности в нашем обществе.