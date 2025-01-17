Начался судебный процесс над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской республикой» и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, этот процесс направлен, прежде всего, на установление через судебные процедуры государственной ответственности Армении как оккупанта и агрессора, а также других её незаконных действий.

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