В британском парламенте выдвинуто предложение в связи с трагедией 20 Января

БАКУ /Trend/ - В парламенте Великобритании было представлено предложение о раннем дне (Early Day Motion) №644, имеющее статус законодательного документа.

Как сообщает в субботу Trend, это предложение было выдвинуто депутатом Бобом Блэкменом.

Предложение касается 35-й годовщины трагедии, произошедшей 20 января 1990 года, когда советские войска устроили резню в Баку.

В предложении отмечается, что военная интервенция в Баку была ответом на народное движение за независимость Азербайджана, в результате чего погибло около 150 мирных жителей. Этот законодательный документ призывает членов парламента Великобритании почтить память жертв той трагедии и сохранить в памяти эти исторические события.

Депутат Боб Блэкмен в тексте предложения подчеркнул важность событий, отметив, что память о борьбе народов за свободу и независимость должна остаться в сердцах людей.

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