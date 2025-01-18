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Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 18 января 2025 13:46 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

"Затем началась встреча министров один на один, после которой между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом состоялась встреча в расширенном составе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Азербайджано-турецкого альянса в таких областях, как безопасность, экономика, торговля, транспортно-коммуникационные связи и гуманитарные вопросы. Также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности, особенно ситуация на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено текущему состоянию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией после конфликта, мирной повестке и оставшимся проблемам в процессе мирных переговоров", – говорится в сообщении ведомства.

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