Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан с нетерпением ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"Надеемся, что стороны будут придерживаться этого соглашения. Азербайджанское государство выступает за решение этого конфликта на основе принципа двух государств", - отметил он.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности. Предполагаем, что соглашение о прекращении огня и заложниках в Газе предотвратит дальнейшее расширение конфликта. Азербайджан и впредь будет продолжать дипломатические усилия в направлении принципа двух государств”, - сказал он.

Отметим, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января и продлится 42 дня. Освобождение заложников будет первым этапом реализации соглашения. Ожидается, что ХАМАС на первом этапе освободит 33 заложников.

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствовало соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

"Азербайджан в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств и продолжит работать вместе с международным сообществом для достижения этой цели", - подчеркнул МИД.

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