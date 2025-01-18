Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Потенциал, навыки и умения, продемонстрированные Азербайджаном в связи с COP29, достойны восхищения. В связи с этим я хочу еще раз выразить чувство гордости, которое испытываю как представитель тюркского мира в связи с превосходной работой, которую Азербайджан продемонстрировал на COP29. Действительно, страна проделала идеальную работу", - сказал он.

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