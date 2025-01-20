Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает работу удаленно - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает работу удаленно.

Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января, сообщает Trend.

Он отметил, что из-за пожаров в Лос-Анджелесе генконсульство переехало из здания, в котором оно функционирует, в другое здание.

"Несмотря на это, генконсульство не прекращало свою деятельность, просто она осуществляется удаленно. Доступны телефоны и другие средства связи с консульством. Меры безопасности проводятся в координации с местными органами власти. Деятельность консульства на прежнем месте будет возобновлена при первой же возможности", - сказал министр.

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