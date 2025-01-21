Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)

Политика Материалы 21 января 2025 12:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает во вторник Trend.

Эдгарс Ринкевичс с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с главой нашего государства.

Президент Латвии отметил, что сегодняшняя встреча создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних отношений.

Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования Президенту Азербайджана в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь также подчеркнул важность сегодняшней встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Латвии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости