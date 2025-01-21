Армяне, обвиняемые в преступлениях против нашего народа, предстали перед судом Азербайджана - пострадавший

БАКУ /Trend/ - Сегодня я участвую в судебном процессе против армян, обвиняемых в военных преступлениях, как пострадавшая сторона.

Об этом сообщил Trend Сулейман Гейдаров, пострадавший от подрыва на мине в Агдамском районе.

"Как пострадавший, могу отметить, что армяне, обвиняемые в преступлениях против нашего народа, предстали перед судом в Азербайджане. Я не сомневаюсь, что верховенство справедливости будет обеспечено и обвиняемые понесут ответственноть за свои деяния", - сказал он.

Отметим, что сегодня началось очередное заседание суда по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой", созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

В Бакинском судебном комплексе продолжается очередное подготовительное заседание суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Подготовительное заседание суда началось 17 января. Обвиняемые обеспечены переводчиками на армянский язык, адвокатами для защиты.

В заседании суда в качестве государственных обвинителей участвовали 6 сотрудников прокуратуры, а в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства - руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

По уголовным делам насчитывается более 531 тысячи потерпевших и их представителей.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

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