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МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Политика Материалы 21 января 2025 15:05 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с наличием погибших и пострадавших в пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу.

Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мы глубоко опечалены известием о наличии погибших и пострадавших во время пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, дружеской и братской Турции, желаем исцеления пострадавшим", - говорится в публикации.

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