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Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)

Политика Материалы 21 января 2025 20:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном.

Как сообщает Trend, коснувшись успешной деятельности в Азербайджане возглавляемой им компании, Якоб Ааруп-Андерсен выразил удовлетворение инвестиционным климатом в нашей стране, высоко оценил рамки, предоставляемые Азербайджаном иностранным инвесторам, особенно в области защиты прав собственности, выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия.

Глава нашего государства был проинформирован о намерении Carlsberg Group повысить уровень локализации производимой в стране продукции и расширить деятельность компании в Азербайджане.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества с компанией Carlsberg Group.

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)
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