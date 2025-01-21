Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c генеральным директором Carlsberg Group (ФОТО)

ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном.

Как сообщает Trend, коснувшись успешной деятельности в Азербайджане возглавляемой им компании, Якоб Ааруп-Андерсен выразил удовлетворение инвестиционным климатом в нашей стране, высоко оценил рамки, предоставляемые Азербайджаном иностранным инвесторам, особенно в области защиты прав собственности, выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия.

Глава нашего государства был проинформирован о намерении Carlsberg Group повысить уровень локализации производимой в стране продукции и расширить деятельность компании в Азербайджане.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества с компанией Carlsberg Group.