Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам - Ровзат Гасымов

БАКУ /Trend/ - Напечатаны бюллетени с именами кандидатов по 685 муниципалитетам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что сейчас осуществляется их упаковка.

"22-23 января планируется передать бюллетени окружным избирательным комиссиям. Избирательные участки также будут раздавать бюллетени участковым избирательным комиссиям в течение 3 дней", - добавил Гасымов.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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