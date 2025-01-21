Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

БАКУ /Trend/ - 21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.

Как сообщает Trend, А.Асадов отметил, что с глубокой печалью воспринял известие о человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара в горнолыжном центре в турецкой провинции Болу. В связи с этой трагедией он выразил глубокие соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, пожелал исцеления всем раненым.

Отметим, что пожар начался прошлой ночью около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажного здания отеля. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин и 28 машин скорой медицинской помощи.

По последним данным, в результате пожара погибли 66 человек, 51 человек пострадал.

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