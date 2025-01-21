Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, в результате которого погибло много людей, передает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат.

Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элесин!" - говорится в письме.