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Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 22 января 2025 17:05 (UTC +04:00)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 22 января министерство обороны организовало мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии, в которой приняли участие группа военнослужащих министерства обороны, представители общественности и члены семьи Ази Асланова, сначала в сопровождении Почетного караула к надгробному памятнику были возложены венки и цветы от имени министерства обороны и семьи генерала.

Выступившие на мероприятии подчеркнули, что Ази Асланов является одним из величайших полководцев нашего народа, рассказали о мастерстве и отваге, проявленных нашими соотечественниками во Второй мировой войне. Было отмечено, что героический боевой путь, пройденный полководцем, имя которого золотыми буквами вписано в военную историю Азербайджана, является примером и изучение этого пути играет особую роль в патриотическом воспитании молодежи.

Члены семьи генерала выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу, руководству министерства обороны - за организацию церемонии.

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Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
Отмечено 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова (ФОТО/ВИДЕО)
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