Стала известна дата встречи министров транспорта Ирана, Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ — 28 января в Москве состоится встреча министров транспорта Ирана, Азербайджана и России, посвящённая развитию сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как сообщает Trend, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садык на церемонии подписания документа о взаимопонимании, подведшей итоги 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана.

По словам министра, ключевой темой встречи станет разработка эффективных механизмов для увеличения транзитной активности. Стороны стремятся достичь цели по транспортировке 15 миллионов тонн грузов в год через транспортный коридор «Север-Юг».

Напомним, что 21–22 января в Тегеране прошло 16-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, по итогам которого был подписан документ о сотрудничестве между двумя странами.