Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ/Trend/ - 23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава государства выразил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу Турции.
Он пожелал упокоения душ погибших в этой ужасной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавших.
Президент Ильхам Алиев также отметил, что 21 января направил Президенту Турецкой Республики письмо с соболезнованиями в связи с трагедией.
Президент Турции поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования, отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.
В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.