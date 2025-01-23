Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ/Trend/ - 23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства выразил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу Турции.

Он пожелал упокоения душ погибших в этой ужасной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавших.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что 21 января направил Президенту Турецкой Республики письмо с соболезнованиями в связи с трагедией.

Президент Турции поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования, отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.