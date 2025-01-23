Община Западного Азербайджана осудила расистскую политику правительства Армении

БАКУ /Trend/ - Служба внешней разведки Республики Армения в своем годовом отчете, опубликованном 23 января 2025 года, поместила тему Западного Азербайджана в категорию военно-политических рисков.

Об этом в четверг сообщили Trend в Общине Западного Азербайджана.

"Представление желания подвергшихся этнической чистке западных азербайджанцев вернуться в свои дома в условиях мира, безопасности и уважения достоинства в рамках международного права как угрозы безопасности искажает это праведное дело и доказывает, что Армения рассматривает мультиэтничность как угрозу для себя. Подобный подход Армении свидетельствует о том, что она продолжает расистскую политику, которую проводит уже десятилетиями.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает расистскую политику правительства Армении и требует, чтобы оно обеспечило право западных азербайджанцев на возвращение", - говорится в заявлении Общины.

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