В Азербайджане предлагается создание проекта парламентского волонтерства

БАКУ /Trend/ - Комитет по молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана предлагает создать проект парламентского волонтерства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил член комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров на сегодняшнем заседании комитета.

"Во всех учреждениях и на мероприятиях работают волонтеры. Волонтеры в парламенте также могут внести значительный вклад в деятельность депутатов, взаимодействуя с ними и помогая в работе с гражданами. Это может стать ценным опытом для волонтеров и помощью для парламентариев", — отметил он.

Депутат также предложил создать рабочие группы в сфере молодежи и спорта.

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