БАКУ /Trend/ - Свобода слова в Соединённых Штатах Америки — это краеугольный камень нации, почти сакральный принцип, закреплённый Первой поправкой к Конституции. На бумаге она провозглашается неотъемлемым правом каждого гражданина, защищающим от цензуры и государственного вмешательства. Но что происходит, когда этот фундаментальный принцип становится удобным оружием в руках власти, используемым для подавления инакомыслия? Свобода слова в Америке сегодня — это не право, а тщательно управляемая иллюзия, инструмент, включающийся и выключающийся по щелчку политической элиты.

Пресс-конференция Блинкена: свобода слова под охраной

На прошлой неделе пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена стала яркой иллюстрацией избирательного подхода к свободе слова. Два журналиста осмелились задать неудобные вопросы. Один был буквально вытащен из зала охраной, второй — удалён после того, как решился выкрикивать свои вопросы, не дождавшись ответа. Реакция СМИ была предсказуема: CNN тут же заклеймил этих журналистов "активистами", намекая, что их поведение — "позор".

Но что на самом деле позорно? Тот факт, что ведущие медиа встали на сторону властей, или то, что свобода прессы в США сегодня существует только до тех пор, пока она не мешает политическим интересам?

Пример Газы служит болезненным напоминанием о двуличии Вашингтона. За последние 15 месяцев, в ходе военных действий в Газе погибло десятки тысяч мирных жителей, включая как минимум 164 журналиста. Эта статистика — немой крик о том, как США понимают свободу прессы.

Государство, гордо называющее себя "оплотом демократии", не только закрывает глаза на убийства журналистов, но и активно финансирует страны, подавляющие свободу слова. Американские бомбы, разрушающие города, где работают репортёры, — это не случайность. Это чёткий сигнал: свобода слова распространяется только на тех, кто играет по установленным правилам.

Когда уже бывший госсекретарь Блинкен благодарит журналистов за "трудные вопросы", а затем выгоняет их за то, что они действительно задают такие вопросы, это не просто ирония — это лицемерие высшей пробы.

Пресс-конференция Блинкена стала сценой для нового акта старого спектакля: оправдание геноцида под видом защиты демократии. Журналистов, пытающихся высветить эту ложь, заставляют замолчать, а тех, кто молчит, вознаграждают.

Демократия или её пародия?

Америка, громко провозглашающая себя "маяком свободы" и "оплотом демократии", снова оказалась в эпицентре скандала, раскрывающего лицемерие её системы. На этот раз удар нанесён по TikTok — платформе, ставшей символом глобальной свободы самовыражения. Законопроект, направленный на фактический запрет приложения, если китайская компания ByteDance не продаст его американским инвесторам, открыто демонстрирует, как США превращают свободу слова в инструмент шантажа.

Американские власти не скрывают своих истинных мотивов: они просто не способны контролировать информационные потоки на платформе. Проблема усугубляется тем, что TikTok стал местом, где звучат альтернативные голоса, которые выбиваются из одобренного Вашингтоном нарратива. Вместо того чтобы признать многообразие мнений, США делают ставку на подавление. Это не демократия. Это её карикатура.

Дональд Трамп, вступив в должность, подписал указ, приостанавливающий на 75 дней запрет на деятельность TikTok в США, который должен был вступить в силу 19 января 2025 года. Этот шаг направлен на предоставление времени для пересмотра ситуации и поиска возможных решений, включая предложение о совместном владении TikTok между США и другим субъектом.

Эти события подчёркивают противоречивый характер политики США в отношении свободы слова и контроля над информационными потоками. С одной стороны, страна позиционирует себя как защитник свободы прессы, с другой — предпринимает действия, которые могут быть восприняты как попытки контроля и ограничения доступа к информации. Такая двойственность вызывает вопросы о реальной приверженности принципам свободы слова и демократии.

Свобода слова: оружие подавления

Америка любит говорить о Первой поправке, принятой в 1791 году, как о символе своей уникальности. Но история этой поправки — не более чем череда компромиссов и нарушений. От "Закона о шпионаже" в 1917 году до Маккартизма 1950-х годов — свобода слова в США всегда была гибким понятием, адаптируемым под текущие нужды власти.

Сегодня она сталкивается с новым врагом — "культурой отмены". Эта социальная практика, превратившаяся в инструмент цензуры, уничтожает всё, что не вписывается в шаблоны политической корректности. Журналистов, профессоров и художников лишают работы за высказывания, которые кто-то посчитал оскорбительными.

Как сказал американский юрист Грег Лукианов: "Мы живём в эпоху, где страх сказать правду становится сильнее, чем сама правда".

С развитием цифровых платформ казалось, что свобода слова получила новый импульс. Но реальность оказалась иной. Facebook, Twitter (ныне X) и YouTube всё чаще обвиняют в цензуре.

Отчёт Center for Technology and Democracy показывает, что более 45 процентов пользователей в США сталкивались с блокировкой или удалением контента без объяснения причин. Политические и научные обсуждения стали жертвами корпоративного вмешательства и давления со стороны государства.

Журналисты под прицелом

Американская система подавления неудобных мнений особенно проявляется в отношении журналистов. Доклад Amnesty International выявил масштабный рост слежки за журналистами и активистами. Министерство юстиции США использовало программу Pegasus для незаконной слежки за представителями прессы — вопиющее нарушение прав, достойное авторитарных режимов, но никак не «оплота демократии».

Данные говорят сами за себя:

48-е место по свободе прессы. В 2024 году организация "Репортёры без границ" опубликовала Всемирный индекс свободы прессы, в котором Соединённые Штаты Америки заняли 45-е место среди 180 стран.

В 2024 году организация "Репортёры без границ" опубликовала Всемирный индекс свободы прессы, в котором Соединённые Штаты Америки заняли 45-е место среди 180 стран. Рекордное число арестов журналистов. Более 120 журналистов были арестованы во время выполнения своей работы (U.S. Press Freedom Tracker).

Более 120 журналистов были арестованы во время выполнения своей работы (U.S. Press Freedom Tracker). Контроль корпораций. 90 процентов всех американских медиа принадлежат всего шести корпорациям. Это не разнообразие мнений, это монополия на информацию.

В дополнение к этим факторам на свободу слова в США давит феномен "культуры отмены". Эта новая форма социальной цензуры, основанная на массовом осуждении, не только подавляет дискуссии, но и уничтожает карьеры людей, высказывающих непопулярные мнения. Как сказал юрист Грег Лукианов: "Культура отмены создаёт атмосферу страха, где люди боятся говорить правду, опасаясь последствий".

Социальные медиа: инструмент контроля

С развитием цифровых платформ, таких как Facebook, Twitter (ныне X) и YouTube, казалось, что свобода слова получит второе дыхание. Но эти компании всё чаще обвиняют в цензуре, действующей в интересах политической элиты.

Например, в 2020 году Twitter заблокировал аккаунт The New York Post за публикацию материалов о Хантере Байдене, что вызвало бурю возмущения. Эта ситуация продемонстрировала, как крупные корпорации могут влиять на общественное мнение, управляя информационным полем.

... Инцидент на пресс-конференции Энтони Блинкена, жертвы среди журналистов в Газе, угроза запрета TikTok — это не отдельные эпизоды, а звенья одной цепи. Это демонстрация того, как свобода слова и демократия в США включаются и выключаются в зависимости от политической выгоды.

Америка, гордо провозглашающая себя защитником прав человека, всё чаще оказывается страной, которая подавляет инакомыслие. Она учит мир свободе, но сама подавляет её при первой же возможности.

Свобода слова в США больше не является универсальной ценностью. Это инструмент, созданный для управления обществом, подавления неудобных голосов и продвижения интересов власти и корпораций. Мир должен видеть эту реальность за блестящей витриной громких заявлений о правах человека.

Сегодня свобода слова в США — это не право, а тщательно управляемая иллюзия, скрывающая подавление, контроль и лицемерие системы, которую Америка навязывает миру.

Америка, которая учит мир свободе, давно перестала быть её примером. Ленин в 1919 году назвал США местом, где власть капитала превратилась в откровенно коррумпированную систему. Сегодня эти слова звучат как диагноз.

Свобода слова в США превратилась в оружие. Она включается, когда это выгодно, и выключается, как только становится неудобной. Настоящая демократия требует смелости слышать все голоса. Но Америка, похоже, предпочла заглушить их.

Свобода слова в США больше не является правом, она превратилась в инструмент подавления, включающийся только тогда, когда это выгодно. Она позволяет критиковать врагов, но мгновенно глушит любые голоса, ставящие под сомнение политику самих Соединённых Штатов.

Именно в таких эпизодах раскрывается истина: свобода слова в Америке — это иллюзия, красивая вывеска на фасаде системы, построенной на двойных стандартах и подавлении неудобных истин.

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