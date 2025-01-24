Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)

Политика Материалы 24 января 2025 17:15 (UTC +04:00)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая проректором Арабского университета наук безопасности имени принца Наифа (NAUSS), доктором Абдулразагом Аль-Морджаном, находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита с гостями встретились заместитель ректора Национального университета обороны по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов и начальник Учебно-тренировочного центра армии Азербайджана полковник Низами Мевланов.

Делегация была подробно проинформирована о системе военного образования в армии Азербайджана и проводимых в этой сфере реформах. Гостям был представлен видеоролик об Отечественной войне.

На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами в области военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита гости ознакомились с учебными городками, стрельбищами, тренажерным отделом Учебно-тренировочного центра армии Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области военного образования (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости