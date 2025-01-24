Азербайджан и Пакистан обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял делегацию во главе с министром оборонной промышленности, сопредседателем азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии Вюгаром Мустафаевым, находящимся с официальным визитом в этой стране для участия в VIII заседании Комиссии.

Как сообщили Trend в ведомстве, Ш.Шариф тепло приветствовал азербайджанскую делегацию и выразил удовлетворение углублением успешного партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство и созданные условия для расширения двусторонних отношений стран, В.Мустафаев передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр отметил, что исторически сложившиеся дружеские и стратегические партнерские отношения между двумя странами, которые постоянно развиваются в результате целенаправленной политики и совместных усилий лидеров Азербайджана и Пакистана, вносят важный вклад в благосостояние и прогресс наших народов.

В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать искренние приветствия и наилучшие пожелания Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

На встрече было отмечено, что деятельность межправительственной совместной комиссии имеет ключевое значение для дальнейшего укрепления взаимоотношений, подчеркнуто успешное проведение работ по расширению многогранных связей сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в направлении эффективного обеспечения государственных интересов двух братских стран.