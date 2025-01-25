Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 января временный поверенный в делах посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан вызван в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи был выражен протест против открытой кампании, проводимой в последние время в иранских средствах массовой информации, близких к правительственным кругам, направленной против Азербайджана и его руководства.

Было подчеркнуто, что после 16-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран", состоявшегося в Тегеране после длительного перерыва, а также ряда плодотворных официальных встреч, вызывает недоумение вызов посла Азербайджана в МИД Ирана и выражение необоснованного протеста, а также расширение кампании в иранской прессе.

Кроме того, было отмечено, что вместо извинений имама-джума Ардебиля Сейида Хасана Амели за оскорбительные высказывания против Азербайджана, во время собрания в Ардебиле, проведение кампании в поддержку Амели и участие ряда религиозных деятелей, включая имама-джума Газвина, в антиазербайджанской деятельности, является неприемлемым.

Было подчеркнуто, что такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям, и что необходимо принять меры для их предотвращения.

Временный поверенный в делах Ирана выразил сожаление по поводу некоторых неприятных заявлений и действий и пообещал довести этот вопрос до компетентных органов своей страны.

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