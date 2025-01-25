Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзаев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

Как сообщили в субботу Trend в минобороны Азербайджана, на встрече генерал армии Метин Гюрак подчеркнул положительное влияние дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией на развитие военного сотрудничества, выразив уверенность в дальнейшем расширении совместной деятельности.

"Заместитель министра обороны выразил благодарность за оказанное гостеприимство и поделился положительными впечатлениями от встреч, проведенных в ходе визита. На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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