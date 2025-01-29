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Изменен состав Организационного комитета по проведению III игр СНГ в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение

Политика Материалы 29 января 2025 10:48 (UTC +04:00)
Изменен состав Организационного комитета по проведению III игр СНГ в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Организационного комитета по проведению III игр СНГ в 2025 году в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Состав Оргкомитета приводится в следующей редакции:

Председатель Организационного комитета

Самир Шарифов - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Организационного комитета

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

С полным списком членов Оргкомитета можно ознакомиться по ссылке.

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