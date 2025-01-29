Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение всестороннему развитию построенного на прочной основе сотрудничества с Китаем

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с наступлением нового года по китайскому календарю.

Как сообщает Trend, в адресованном китайскому коллеге поздравительном послании главы государства, в частности, говорится: «Желаю, чтобы знаменующий наступление нового года по китайскому календарю, являющийся символом пробуждения природы и возрождения жизни праздник Чуньцзе принес всему Вашему народу хорошее настроение, достаток и процветание.

Повышение азербайджано-китайских межгосударственных отношений на уровень стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение всестороннему развитию построенного на прочной основе и основанного на взаимной вере и доверии сотрудничества с Китаем. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и углубления наших дружественных отношений и взаимодействия в соответствии с волей наших народов».

Президент Ильхам Алиев еще раз сердечно поздравил Си Цзиньпина с этим праздником, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному китайскому народу - постоянного благополучия и процветания.