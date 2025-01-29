Будет разработана дорожная карта для укрепления сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет разработана дорожная карта для укрепления сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, сообщает Trend.

Он отметил, что развитию торгового сотрудничества между странами тюркского мира уделяется особое внимание.

"Конфликты в регионе потрясли основные столпы глобальной системы. Все эти вызовы показывают, что торговля между Азией и Европой через Средний коридор — самый безопасный и экономичный маршрут, охватывающий Среднюю Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию", — добавил он.

Х.Фидан подчеркнул, что энергетический кризис, вызванный санкциями, повысил геостратегическое значение Средней Азии и Кавказа и выдвинул Турцию на передний план в качестве энергетического центра.

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