Необходимы механизмы стратегического сотрудничества для под - Хакан Фидан (Дополнено)

Необходимы механизмы стратегического сотрудничества для поддержки развития и процветания - Хакан Фидан (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:55 )

БАКУ /Trend/ - Есть необходимость в создании механизмов стратегического сотрудничества для поддержки развития и процветания в общей географии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на 2-й трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, сообщает Trend.

Он отметил, что в настоящее время международная система не может обеспечить справедливость, мир и стабильность.

"Мы переживаем трудный период, когда нарастают глобальные проблемы. Однако, продолжая нашу солидарность между собой, как тюркский мир, мы, с другой стороны, работаем над решением существующих проблем. Мы стремимся к миру, стабильности, процветанию для нашего региона", - добавил министр.

Отметим, что в столице Турции, Анкаре, проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Турции, Азербайджана, Узбекистана.

Повестка заседания включает вопросы внешней политики и региональное сотрудничество, расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, развитие региональных транспортных сетей и укрепление сотрудничества в транспортной, коммуникационной сферах.