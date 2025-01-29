Стала известна явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане на 17:00

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00, правом голоса на муниципальных выборах в Азербайджане воспользовались 1 миллион 715 тысяч 291 избиратель.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил руководитель Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фарид Оруджев.

По его словам, явка избирателей составляет 28,77 процента.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участков установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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