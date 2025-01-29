Объявлена итоговая явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 19:00, на муниципальных выборах проголосовали 1 874 810 избирателей.

Об этом сказал руководитель Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фарид Оруджев, сообщает Trend.

По словам Ф.Оруджева, явка избирателей составила 31,45%.

Отметим, что сегодня в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах.

По итогам выборов будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах.

Количество избирательных участков, на которых прошло голосование на муниципальных выборах, составило 5 846. Из них 5 734 - постоянные, 112 - временные. В выборах имели право участвовать 5 961 987 избирателей.

На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов.

Из 16 092 кандидатов 8 424 выдвинуты 23 политическими партиями. Около 31% кандидатов - женщины, около 82% имеют высшее образование.

На муниципальных выборах было аккредитовано в целом 70 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. Из них 26 260 - наблюдатели от политических партий.

Около 41% кандидатов на муниципальных выборах - лица в возрасте от 21 до 35 лет.

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