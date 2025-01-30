Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране главнокомандующим Силами обороны Королевства Бахрейн фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, поприветствовав гостя, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение его визитом в Азербайджан.

"Министр обороны выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Королевством Бахрейн, а также за поддержку в международных организациях во время 44-дневной Отечественной войны, завершившейся славной победой Азербайджанской Армии. Поблагодарив за искренний прием и гостеприимство, фельдмаршал шейх Халифа бин Ахмед аль-Халифа подчеркнул важность взаимных визитов в развитии двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах, а также о вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

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