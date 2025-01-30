Президент Кении направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Кения Уильям Самои Руто направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагическим крушением 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", сообщает в четверг Trend.

"Ваше превосходительство.

В связи с трагическим крушением самолета «Азербайджан Хава Йоллары» 25 декабря прошлого года от имени правительства и народа Кении, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству, семьям погибших и народу Азербайджана.

Наши мысли и молитвы с семьями погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Кения выражает полную солидарность с народом Азербайджана в эти печальные дни.

Да ниспошлет Всевышний сил и терпения народу Азербайджана в эти горестные дни.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.