МИД Азербайджана ответил французскому министру (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сожалеем, что 29 января 2025 года во время дебатов в Сенате министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в очередной раз попытался распространить утверждения о так называемом "вмешательстве" Азербайджана в вопрос заморских территорий Франции.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на претензии министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в Сенате Франции касательно т.н. "вмешательства" Азербайджана в вопрос заморских территорий Франции, сообщает Trend.

Отмечается, что комментарий министра иностранных дел Франции, обвиняющего Азербайджан во "вмешательстве" в вопрос заморских территорий, является попыткой Франции скрыть свое бездействие касательно требований коренного населения Новой Каледонии.

"Именно Франция, всегда вмешиваясь в региональные вопросы, пыталась сорвать процесс, проводимый Азербайджаном в направлении восстановления мира и стабильности.

Бакинская инициативная группа как НПО стремится донести до общественности колониальную политику Франции и проблемы на заморских территориях. Попытки дискредитировать работу таких групп подрывают процесс деколонизации.

Шантаж в отношении Азербайджана вместо того, чтобы положить конец репрессивной политике в отношении коренного населения Новой Каледонии, где только в прошлом году в результате применения силы погибло не менее 14 человек и многие получили ранения, демонстрирует, насколько бесполезна внешнеполитическая стратегия Франции", - отмечается в комментарии.

Отмечается, что, кроме того, нет смысла в злоупотреблении Францией своей ролью и ресурсами в различных международных организациях, чтобы оказать давление на международные НПО, которые стремятся вести пропаганду против неоколониальной политики, это не сработает.

"Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции", - подчеркивается в комментарии.