В Баку проходит конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

Как сообщает в пятницу Trend, на мероприятии ожидаются выступления председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, профессора публичного права Университета Лазурного берега Кристиана Валлара, депутата парламента Азербайджана Турала Гянджалиева, основателя и главного редактора французского новостного портала Musulmans en France, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн и других.

Как сказал сегодня в Баку председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, Франция всегда была стороной, создающей проблемы в отношениях с Азербайджаном.

Он отметил, что Азербайджан всегда стремился наладить конструктивные отношения с Францией.

"Наша страна сотрудничала с французскими компаниями в энергетической и других отраслях. Этот кризис был вызван действиями Франции. Безусловно, определённую роль в этом сыграла армянская диаспора во Франции, однако ситуация не ограничивается только этим", - добавил он.

Член правления Центра анализа международных отношений, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Гюльшан Пашаева заявила, что следует подчеркнуть роль армянской диаспоры как специфического внутреннего фактора, влияющего на позицию Франции в историческом контексте её вовлечённости в армяно-азербайджанский конфликт.

По ее словам, Франция является одной из крупнейших стран проживания армянской диаспоры в мире — её численность оценивается примерно в 600 тысяч человек.

"После России и США это третья по величине армянская диаспора в мире и крупнейшая в Европейском союзе. Кроме того, во Франции традиционно сильны лоббистские структуры, которые активно поддерживают армянские интересы"- сказала Г. Пашаева.

Она напомнила, что Франция изначально была одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана — 3 января 1992 года. Двусторонние отношения были официально установлены 21 февраля 1992 года, а посольство Азербайджана во Франции открылось в октябре 1994 года.

Профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар, в свою очередь, отметил, что отношения между Азербайджаном и Францией изменились после 2020 года.

"Франция была одной из немногих стран, признавших Азербайджан практически сразу после его обретения независимости, что вскоре привело к открытию посольства в Азербайджане и началу расширения двусторонних связей. Безусловно, Франция стремилась играть посредническую роль в урегулировании конфликта и добиваться прочного мира между двумя странами, придерживаясь позиции нейтралитета. Несмотря на события последних лет, Франция в прошлом старалась сохранять нейтральность, соблюдать нормы международного права и развивать двусторонние отношения в экономической и культурной сферах",- сказал он.

Профессор отметил, что ситуация изменилась в 2020 году, когда Азербайджан восстановил контроль над своими территориями. Это вызвало резкую реакцию Франции, что привело к принятию множества решений и резолюций.

Он подчеркнул, что армянская община во Франции обладает очень большим влиянием.

"Например, в Марселе, где я живу, численность армянской диаспоры даже превышает число местных французских жителей", - отметил К. Валлар.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев заявил, что Эмманюэль Макрон, придя к власти во Франции, начал проводить конфронтационную политику в отношении Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан с уважением относится к французской музыке и литературе.

"Взглянув на историю, можно увидеть, что в период Азербайджанской Демократической Республики (АДР) немало азербайджанцев получили образование во Франции. После распада Советского Союза Франция стремилась сохранить нейтралитет в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Однако после 2003 года Франция начала проводить предвзятую политику в отношении Азербайджана. Потому что Азербайджан начал требовать полное восстановление своих прав в отношении своих территорий, оккупированных Арменией",- сказал он.

Депутат также отметил, что армянская диаспора имеет значительное влияние во Франции.

Армянская диаспора оказывает сильное влияние на элиту Франции, которое мы наблюдаем и сейчас. Основной причиной того, что отношения между двумя странами достигли этого предела, стало правительство Макрона и освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации", - подчеркнул он.

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