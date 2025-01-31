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Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию - Али Асадов

Политика Материалы 31 января 2025 11:58 (UTC +04:00)
Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию - Али Асадов
Фото: Кабинет Министров Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в городе Алматы.

"Цифровые платформы и автоматизация трансформируют экономические процессы, меняют подходы к государственному управлению и открывают новые возможности для улучшения жизни. Цифровая трансформация — это не только внедрение передовых технологий, но и процесс создания эффективной экосистемы, который учитывает интересы государства, бизнеса и граждан. Азербайджан придает первостепенное значение цифровому развитию как важнейшему элементу государственной стратегии",- отметил он.

Премьер-министр напомнил, что 16 января в Азербайджане была утверждена концепция цифрового развития.

"Этот документ стал основным ориентиром для цифровой трансформации страны, заложив стратегические приоритеты работы в данном направлении",- добавил А.Асадов.

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