Азербайджан готов к совместной работе для создания устойчивого цифрового будущего - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает приоритетное значение развитию международного сотрудничества и готов к совместной работе для создания устойчивого цифрового будущего.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в городе Алматы.

"Для достижения цели цифровой трансформации необходимо создание надежной инфраструктуры, которая обеспечит доступ к современным цифровым сервисам для всех слоев общества. Одним из ключевых элементов такой инфраструктуры является доступ к высокоскоростному интернету", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан также придает большое значение созданию благоприятных условий для развития стартапов, стимулирования предпринимательства и поддержки инновационной экосистемы, реализуются различные программы, которые помогают начинающим предпринимателям запускать проекты и развивать их потенциал.

"Цифровая трансформация — это не только технологический процесс, но и возможность для укрепления международного сотрудничества. Она не только открывает новые перспективы, но и ставит перед нами сложные вызовы, требующие совместных решений", - добавил он.

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