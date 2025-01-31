У Азербайджана и Франции есть потенциал для восстановления отношений - Гил Михаэли

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Франции есть потенциал для восстановления отношений, и подтверждением этому стала сегодняшняя конференция "Роль Франции в армяно-азербайджанском конфликте".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам Гил Михаэли, директор журнала “Конфликты” в кулуарах международной конференции на тему “Франция и армяно-азербайджанский конфликт” в Баку.

"Я имею в виду, что Азербайджан мог бы просто сказать, "ну что поделаешь, это не работает, но у нас есть другие приоритеты”. Но он не стал этого делать. Несмотря на критику, взаимный интерес остается высоким. И я считаю, что именно на этом можно строить диалог. Франция и Азербайджан переживали и лучшие времена, но они не враги", - отметил он.