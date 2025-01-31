Минская группа ОБСЕ подлежит упразднению – Захарова

БАКУ/Trend/ - Минская группа ОБСЕ подлежит упразднению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня в ходе еженедельного брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Минская группа утратила предмет своей деятельности. Она, очевидно, подлежит упразднению, такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мне больше нечего к этому добавить», - сказала она.

Она напомнила, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою работу в феврале 2022 года.

«И она прекратила свою работу именно по вине и только по вине французского и американского сопредседателей. Несмотря на действующий мандат, они без каких-либо консультаций, без советов, без коммуникаций отказались от контактов с российским сопредседателем, отменили все ранее намеченные мероприятия», - сказала Захарова.