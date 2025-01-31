БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2025 год.

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"На основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Предоставить Президентские премии для молодежи на 2025 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Агаларову Мирджавиду Эльшад оглу

Аждарли Айтадж Джейхун гызы

Азимову Рустаму Бакир оглу

Гаджибейли Рафаэлю Сиявуш оглу

Исрафиловой Фатиме Сеймур гызы

Магеррамовой Шовкет Фикрет гызы

Мамедзаде Вугару Абдулали оглу

Мурадовой Жале Тарлан гызы

Нурузаде Омару Иман оглу

за совместную деятельность:

Абдуллаеву Нихату Рауф оглу

Алиевой Ляман Ахад гызы."