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Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение

Политика Материалы 31 января 2025 16:04 (UTC +04:00)
Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение
Фото: МЭА

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля орденом «Достлуг».

Как сообщает Trend, он удостоен этой награды за поддержку в продвижении председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (СОР29), выдвинутых ею инициатив, связанных с глобальным изменением климата, и плодотворное сотрудничество.

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