Фатих Бирол награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля орденом «Достлуг».

Как сообщает Trend, он удостоен этой награды за поддержку в продвижении председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (СОР29), выдвинутых ею инициатив, связанных с глобальным изменением климата, и плодотворное сотрудничество.